मऊ के हिंदी भवन में खुले मां दुर्गा के पट, ब्रह्मांड की भव्य झांकी ने मोहा श्रद्धालुओं का मन, VIDEO

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नगर में शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर दुर्गा पूजा में बुधवार की रात शहर के प्रसिद्ध हिंदी भवन पंडाल में मां दुर्गा के पट भव्य रूप से खोल दिए गए, जिसके बाद दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचे। पंडाल की सजावट और भव्यता इस बार मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आयोजकों द्वारा पूरे पंडाल को एक विशेष और अनूठी थीम पर तैयार किया गया है, जो देखते ही बनती है। जिसमें मैदान से दूरी सोशल मीडिया से नजदीकी को दिखाते हुए बताया कि किस तरह से आज हम सभी मोबाइल के मकड़ जाल में बंधे हुए हैं। सबसे खास आकर्षण मां दुर्गा की प्रतिमा के साथ पूरे ब्रह्मांड को दर्शाती हुई अद्भुत झांकी रही। पंडाल के भीतर ब्रह्मांड के स्वरूप और अलौकिक दृश्यों की कलात्मक प्रस्तुति को देखकर वहाँ मौजूद हर एक श्रद्धालु का मन आनंदित हो उठा और पूरा क्षेत्र 'जय माता दी' के जयकारों से गूँज उठा। पट खुलते ही शहरभर से पहुँचे भक्तों ने माता के दर्शन कर सुख-समृद्धि की कामना की। आयोजकों ने बताया कि यह भव्य आयोजन सभी के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और आने वाले दिनों में यहाँ दर्शन के लिए और अधिक भीड़ जुटने की संभावना है।

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