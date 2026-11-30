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थाना क्षेत्र के सरउआ महेदूपार निवासी कंचन ने बताया कि रविवार की दोपहर करीब 1:30 बजे पति प्रवीण राय के साथ बैंक गई थीं। वहां नकदी निकालने वालों की भीड़ थी। अपनी बारी आने पर वह अंदर चली गईं। उनके पहले एक व्यक्ति अंदर गया और बिना पैसे निकाले वहां से निकल गया। उन्होंने जैसे ही कार्ड मशीन में लगाया, वह फंस गया। देर होने पर बाहर से दूसरा व्यक्ति अंदर पहुंचा और कहा कि एटीएम का पिन डालने पर कार्ड बाहर निकल जाएगा। इस दौरान उसने पिन देख लिया और मदद करने के बहाने केमिकल से कार्ड निकालकर दूसरा कार्ड फेविक्विक से चिपका कर बाहर चला गया। करीब 20 मिनट तक वह परेशान रहीं लेकिन वहां मदद के लिए न गार्ड पहुंचा न ही बैंक कर्मी अंदर से आए। अभी वह कार्ड निकालने का प्रयास कर ही रही थीं, कि उनके खाते से चार बार में 30 हजार रुपये निकलने का मेसेज मिला। खाते से पहली बार आठ हजार रुपये, दूसरी बार 10 हजार, तीसरी बार 10 हजार और चौथी बार दो हजार रुपये निकाले गए। उन्होंने तुरंत बैंक के अंदर पहुंचकर शिकायत की और कार्ड को होल्ड कराया।तहरीर के आधार पर मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। एटीएम और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपी की पहचान करने का प्रयास किया जाएगा। एटीएम से नकदी निकालते समय पूरी सतर्कता बरतें और सुरक्षित तरीके से लेनदेन करें।-सत्येंद्र भूषण तिवारी, सीओ घोसी