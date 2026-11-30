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प्राथमिकी के अनुसार कुशाग्र राय ने बताया कि उनके रिश्तेदार के माध्यम से बलिया जिले के नगरा थाना के देवरिया नगरा देशरंजन राय से 2020 में हुई थी। वर्तमान में देशरंजन मऊ थाना कोतवाली नगर ख्वाजाजहांपुर का निवासी है। इसी परिचय के आधार पर देशरंजन का उनके घर आना-जाना शुरू हुआ। 2021 में उसने चोरी से उनकी मां का मोबाइल फोन लिया और जालसाजी कर ओटीपी के जरिये अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उनके क्रेडिट कार्ड से जोड़ लिया। इसके बाद बिना उनकी जानकारी के लंबे समय तक क्रेडिट कार्ड का अनधिकृत उपयोग किया। 2022 में देशरंजन ने रिश्तेदार के सामने उन्हें और उनके परिवार के विश्वास का लाभ उठाते हुए माइक्रो फाइनेंस और जमीन संबंधी निवेश के कारोबार के लिए 15 लाख रुपये मांगे। उसने लाभ में बराबर की हिस्सेदारी और पूरी रकम लौटाने का आश्वासन दिया। उसके भरोसे पर अपनी मां के नाम से 8.50 लाख रुपये का ऋण लिया और 6.50 लाख रुपये की व्यवस्था कर 15 लाख रुपये बैंक खाते और नकद माध्यम से उसे दे दिए। ऋण की 27 हजार 748 रुपये प्रति माह की 36 किस्तों (9 लाख 98 हजार 928 रुपये, 15 हजार 045 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क सहित कुल 10 लाख 13 हजार 973 रुपये) और 6.50 लाख रुपये मिलाकर कुल 16 लाख 63 हजार 973 रुपये के भुगतान के लिए देशरंजन राय राजी हुआ था। बाद में अपनी तरह-तरह की मजबूरियां बताकर कई बार नकद रुपये लिया। इस तरह उसकी कुल देनदारी लगभग 22 लाख रुपये तक पहुंच गई। वर्ष 2024 में बैंक स्टेटमेंट से क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड की जानकारी मिलने पर अपने रिश्तेदार और अन्य लोगों के साथ उससे पूछताछ की और थाने में शिकायत की बात कही। इस पर आरोपी ने 3 लाख 75 हजार 572 रुपये दिए, लेकिन कार्ड वापस नहीं किया। पंचायत में उसने और उसके परिजनों ने जमीन बेचकर क्रेडिट कार्ड की रकम और उधार लिए गए 19 लाख रुपये लौटाने की बात कही थी, लेकिन किंतु टालमटोल जारी रही। करीब दो माह पहले हुई पंचायत में पैसा मांगने पर देशरंजन राय ने आत्महत्या और उसके भाई आलोक राय ने जान से मारने की धमकी दी थी। उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने रकम लौटाने से साफ मना कर दिया।थानाध्यक्ष रोहन राकेश सिंह ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जांच चल रही है। दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया गया है। विपक्षी से पूरे पैसे लौटा देने पर बात की जाएगी।