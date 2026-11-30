Mau News: केंद्रों पर सुविधाओं और बीएलओ के कार्यों की गुणवत्ता की समीक्षा की
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 30 Nov 2026 12:30 AM IST
Updated Mon, 30 Nov 2026 12:30 AM IST
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मऊ। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2027 के तहत रविवार को आयोजित विशेष अभियान का उपजिलाधिकारी अशोक कुमार सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों की प्रगति, मतदान केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं तथा बूथ लेवल अधिकारियों के कार्यों की गुणवत्ता की समीक्षा की।
उपजिलाधिकारी अशोक कुमार सिंह ने घोसी तहसील क्षेत्र के टेघना, चंद्रापार, सरहरा जमीन सरहरा, कन्या प्राथमिक विद्यालय रामपुर टड़वा, सरायसादी, नदवासराय, भेलऊर चगेरी, पूनापार, भटौली वैश्य, कंपोजिट विद्यालय पीवाताल और पूर्व माध्यमिक विद्यालय घोसी सहित कुल 53 बूथों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान फार्म-6, फार्म-7 और फार्म-8 की उपलब्धता, मतदाताओं से प्राप्त फार्मों की जांच तथा उन्हें पावती देने की व्यवस्था भी देखी गई। संवाद
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उपजिलाधिकारी अशोक कुमार सिंह ने घोसी तहसील क्षेत्र के टेघना, चंद्रापार, सरहरा जमीन सरहरा, कन्या प्राथमिक विद्यालय रामपुर टड़वा, सरायसादी, नदवासराय, भेलऊर चगेरी, पूनापार, भटौली वैश्य, कंपोजिट विद्यालय पीवाताल और पूर्व माध्यमिक विद्यालय घोसी सहित कुल 53 बूथों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान फार्म-6, फार्म-7 और फार्म-8 की उपलब्धता, मतदाताओं से प्राप्त फार्मों की जांच तथा उन्हें पावती देने की व्यवस्था भी देखी गई। संवाद
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