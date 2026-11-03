VIDEO: ब्रज रज महोत्सव में महिलाओं ने जमकर की खरीदारी, तीन दिन और रहेगी रौनक

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मथुरा। ब्रज रज महोत्सव के अंतिम दिन रविवार को खरीदारी के लिए महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी। छुट्टी और महोत्सव के आखिरी दिन की वजह से बड़ी संख्या में महिलाएं परिवार के साथ पहुंचीं। हस्तशिल्प, परिधान, आभूषण, सजावटी सामान और घरेलू उपयोग की वस्तुओं के स्टॉल पर सबसे अधिक भीड़ रही। महिलाओं ने अपनी पसंद के सामान की जमकर खरीदारी की। किसी ने घर की सजावट के लिए आकर्षक सामान खरीदा तो किसी ने कपड़े और आभूषण पसंद किए। बच्चों और परिवार के साथ पहुंची महिलाओं ने खरीदारी के साथ महोत्सव में लगे विभिन्न स्टॉलों का भी आनंद लिया। कई स्टॉलों पर ग्राहकों की भीड़ के चलते अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। स्टॉल संचालकों के अनुसार, अंतिम दिन ग्राहकों की संख्या बढ़ने से बिक्री में तेजी आई।

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