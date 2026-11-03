{"_id":"6ae9965b62abe0bc9b0b5ece","slug":"video-women-flock-to-braj-raj-mahotsav-for-shopping-festival-buzz-to-continue-for-three-more-days-2026-11-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: ब्रज रज महोत्सव में महिलाओं ने जमकर की खरीदारी, तीन दिन और रहेगी रौनक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: ब्रज रज महोत्सव में महिलाओं ने जमकर की खरीदारी, तीन दिन और रहेगी रौनक
मथुरा। ब्रज रज महोत्सव के अंतिम दिन रविवार को खरीदारी के लिए महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी। छुट्टी और महोत्सव के आखिरी दिन की वजह से बड़ी संख्या में महिलाएं परिवार के साथ पहुंचीं। हस्तशिल्प, परिधान, आभूषण, सजावटी सामान और घरेलू उपयोग की वस्तुओं के स्टॉल पर सबसे अधिक भीड़ रही। महिलाओं ने अपनी पसंद के सामान की जमकर खरीदारी की।
किसी ने घर की सजावट के लिए आकर्षक सामान खरीदा तो किसी ने कपड़े और आभूषण पसंद किए। बच्चों और परिवार के साथ पहुंची महिलाओं ने खरीदारी के साथ महोत्सव में लगे विभिन्न स्टॉलों का भी आनंद लिया। कई स्टॉलों पर ग्राहकों की भीड़ के चलते अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। स्टॉल संचालकों के अनुसार, अंतिम दिन ग्राहकों की संख्या बढ़ने से बिक्री में तेजी आई।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।