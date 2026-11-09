फ्लैट में घुस गया रॉकेट: खिड़कियां टूटीं, जल गया सामान; दिवाली की रात वृंदावन की दो सोसाइटी में अग्निकांड

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

रमणरेती क्षेत्र स्थित फोगला आश्रम के पीछे योगमाया धाम अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर स्थित फ्लैट संख्या 102 में देर रात अचानक भीषण आग लग गई। यह फ्लैट आहूजा नामक व्यक्ति का है, जिसे उन्होंने एक स्थानीय रेस्टोरेंट में काम करने वाले पंजाब के चार युवकों को किराए पर दे रखा था। दिवाली के चलते ये सभी युवक अपने घर गए हुए थे, जिससे फ्लैट बंद था।रात में जब लोग आतिशबाजी चला रहे थे, तभी अचानक एक जलता हुआ पटाखा बंद फ्लैट के अंदर जा गिरा। इसके कारण फ्लैट में तेज धमाका हुआ, जिसकी तीव्रता इतनी अधिक थी कि कमरे की एक दीवार चटक गई और खिड़की-दरवाजे टूटकर सड़क पर आ गिरे। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और अंदर रखा लाखों का घरेलू सामान जलकर राख हो गया।सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दमकलकर्मी श्याम सिंह ने बताया कि फ्लैट में रह रहे पंजाब के वरुण गिरधर के कमरे में पटाखा घुसने से गद्दे ने आग पकड़ ली थी, जिससे यह हादसा हुआ।वहीं, दूसरी घटना रुक्मणि विहार स्थित कान्हा माखन कॉलोनी की है, जहाँ एक अन्य बहुमंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर स्थित फ्लैट में आग लग गई। यहाँ भी आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की एक गाड़ी तुरंत मौके पर पहुँची और समय रहते आग पर पूरी तरह काबू पा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।