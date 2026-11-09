दिवाली की रात बवाल: दो भाइयों के परिवार भिड़े, घर के बंटवारे को लेकर खूनी संघर्ष; आठ लोग घायल

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थाना मांट के गांव कसेरा निवासी विजय सिंह और उसका छोटा भाई सतेंद्र नोएडा में रहते हैं। दोनों दिवाली मनाने गांव पहुंचे थे। इसी दौरान घर के बंटवारे और मकान के बीच से रास्ता निकालने को लेकर विजय सिंह पक्ष का परिवार के ही अरविंद पक्ष से विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद ने तूल पकड़ लिया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई।जमकर लाठी-डंडे चलने से दोनों पक्षों में विजय सिंह, सत्येन्द्र, अरविंद, विपिन, अर्जुन, करण, नितिन और छोटू घायल हो गये। दोनों पक्ष घायल अवस्था में थाना मांट पहुंचे, जहां से पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। सीओ मांट अमरनाथ ने बताया कि दोनों पक्षों से तहरीर प्राप्त हुई है। जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।