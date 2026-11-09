यूपी: दामाद को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, सास के फाड़ दिए कपड़े; मथुरा में दबंगई की हदें कर दीं पार

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भागीरथ का आरोप है कि पांच नवंबर की शाम करीब 6:15 बजे वह अपनी सास कृष्णा के साथ दुकान पर जा रहा था। रास्ते में पहले से घात लगाकर बैठे संजय, टिंकू, महेश और राजेश निवासी गांव मझोई तथा दो-तीन अज्ञात लोगों ने उन्हें घेर लिया और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। बचने के लिए दोनों एक मकान में घुस गए, लेकिन आरोपी पीछा करते हुए वहां भी पहुंच गए। उन्होंने भागीरथ के साथ मारपीट की और कृष्णा के बाल पकड़कर उन्हें जमीन पर पटक दिया। आरोप है कि इस दौरान उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए।शोर सुनकर मकान मालिक राजवीर और उनके परिजन मौके पर पहुंचे और दोनों को हमलावरों से बचाया। मारपीट में भागीरथ को गंभीर चोटें आईं, जबकि कृष्णा को भी अंदरूनी चोटें लगीं। आरोपियों ने दोबारा रुपये मांगने पर जान से मारने की धमकी दी।भागीरथ ने यह भी आरोप लगाया कि चार नवंबर को सुबह करीब 10:30 बजे आरोपियों ने दुकान पर पहुंचकर उसकी सास के साथ मारपीट की थी। सीओ भूषण वर्मा ने बताया कि नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।