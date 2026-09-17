Hindi News
›
Video
›
Uttar Pradesh
›
Mathura News
›
Vrindavan will come alive with the grand celebration of Shri Radharani's birth anniversary; the ceremonial birth anointing will take place in her private palace.
{"_id":"6aac2ae6bedb3eab5b098856","slug":"video-vrindavan-will-come-alive-with-the-grand-celebration-of-shri-radharanis-birth-anniversary-the-ceremonial-birth-anointing-will-take-place-in-her-private-palace-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: वृंदावन में होगी श्रीराधारानी के जन्मोत्सव की धूम, निज महल में होगा जन्माभिषेक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: वृंदावन में होगी श्रीराधारानी के जन्मोत्सव की धूम, निज महल में होगा जन्माभिषेक
वृंदावन के श्री राधावल्लभ मंदिर मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों, आश्रमों में श्रीराधारानी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इसे लेकर श्री राधावल्लभ मंदिर में तैयारियों शुरू हो गई हैं। कान्हा (लालजी) की छटी महोत्सव से मंदिर में समाज गायन में श्रीराधा जन्मोत्सव की बधाई प्रारंभ हो गई हैं। वर्ष में एक दिन 18 को लगभग सवा 9 बजे शयन आरती के बाद आधे घंटे ठाकुरजी भक्तों को विशेष दर्शन देंगे। इस बीच ढाढ़ा-ढाढ़िन नृत्य के साथ प्रियाजी के वंशावली का गायन किया जाएगा।श्रीराधावल्लभ मंदिर में श्रीराधारानी (प्रियाजी) के जन्मोत्सव के पदों का सिलसिला शुरु हो गया है। इसी के साथ ही गोस्वामी जनों द्वारा नवीन पोशाक, श्रृंगार और प्रियाजू का जन्माभिषेक की तैयारी शुरु की जा रही हैं। मंदिर को पीले रंग के पकड़े और सुगंधित पुष्पों से सजाया जाने लगा है। मंदिर के तिलकायत मोहित मराल गोस्वामी ने बताया कि 19 की सुबह पांच बजे से दाई और बधाई गायन किया जाएगा। इसके बाद समाज में जन्म का पद आने पर मंगला आरती की जाएगी। आरती के बाद दर्शन बंद होने पर निज महल में प्रियाजू श्रीराधारानी का महाभिषेक एवं श्रृंगार होगा। लगभग साढे नौ बजे निज महल से बाहर जगमोहन में ठाकुर राधावल्लभ लाल भक्तों को दर्शन देंगे और श्रृंगार आरती की जाएगी। इस बीच सुबह दस से साढे बारह बजे तक ब्रजवासियों का दधिकांदा होगा। श्रीराधारानी के जन्म की खुशी में भक्तों एवं गोस्वामियों द्वारा बधाई लुटाई जाएगी। इसके बाद लगभग दोपहर एक से राजभोग आरती तक गोस्वामी स्वरूपों का दधिकांदा होगा। इसमें 1500 किलो दूध, दही, केसर को घोलकर एक दूसरे पर डालेंगे और श्रीराधारानी ने जन्म लियो है के बोल के साथ ही पदों का भी गायन करेंगे। शाम को शयन आरती तक गर्भगृ़ह से बाहर जगमोहन में ठाकुरजी विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। पहले दो दिन ठाकुर राधावल्लभ मंदिर से प्रताप बाजार, लोई बाजार से होकर बडे रासमंडल तक जाएगी। उसके बाद अठखंभा स्थित बड़ी सरकार से 18 एवं 19 को चाव सवारी निकाली जाएगी। सवारी के बड़े रासमंडल पर पहुचंने पर बड़े रास मंडल के महंत लाडलीशरण महाराज द्वारा प्रियाप्रियतम का स्वागत कर माल्यार्पण किया जाएगा। इसके बाद आरती की जाएगी। इससे पहले बड़े रास मंडल में समाज गायन किया जाएगा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।