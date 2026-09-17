मथुरा: छाता में बिहारी जी के मंदिर में चोरी, संदूक के टूटे मिले ताले; पुलिस जांच में जुटी

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सुबह जब मंदिर के पुजारी और सेवादार पहुंचे, तो ताले टूटे हुए और सामान बिखरा मिला, जिसके बाद चोरी की इस घटना की जानकारी तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गई।



सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि चोरों की सुरागकशी की जा सके।

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मथुरा के छाता कस्बे में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला छाता के प्रसिद्ध बिहारी जी मंदिर का है, जहां बीती रात चोरों ने मंदिर को निशाना बनाते हुए मंदिर के महंत की संदूक से 65 हजार की नगदी पार कर ली।