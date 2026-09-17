मथुरा: छाता में बिहारी जी के मंदिर में चोरी, संदूक के टूटे मिले ताले; पुलिस जांच में जुटी
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Dhirendra Singh Updated Thu, 17 Sep 2026 10:11 AM IST
सार
छाता के प्रसिद्ध बिहारी जी मंदिर में अज्ञात चोरों ने रात में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर महंत की संदूक से 65 हजार रुपये की नगदी ले गए, सुबह ताले टूटे और सामान बिखरा मिला।
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विस्तार
मथुरा के छाता कस्बे में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला छाता के प्रसिद्ध बिहारी जी मंदिर का है, जहां बीती रात चोरों ने मंदिर को निशाना बनाते हुए मंदिर के महंत की संदूक से 65 हजार की नगदी पार कर ली।
सुबह जब मंदिर के पुजारी और सेवादार पहुंचे, तो ताले टूटे हुए और सामान बिखरा मिला, जिसके बाद चोरी की इस घटना की जानकारी तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गई।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि चोरों की सुरागकशी की जा सके।
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सुबह जब मंदिर के पुजारी और सेवादार पहुंचे, तो ताले टूटे हुए और सामान बिखरा मिला, जिसके बाद चोरी की इस घटना की जानकारी तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गई।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि चोरों की सुरागकशी की जा सके।
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