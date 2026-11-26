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VIDEO: बाल गृहों के देखभालकर्ताओं को दिया आघात-संवेदी प्रशिक्षण
मथुरा में संविधान दिवस पर जिला प्रोबेशन कार्यालय और निर्मल इनिशिएटिव के संयुक्त तत्वावधान में बाल गृहों के देखभालकर्ताओं के लिए आघात-संवेदी प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें बच्चों के अधिकारों, भावनात्मक जरूरतों और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संविधान की प्रस्तावना के सामूहिक पाठ से हुई। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने कहा कि संविधान बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने का सशक्त माध्यम है। कार्यशाला में अभिव्यक्तिपरक कलाओं के जरिए बच्चों के आघातपूर्ण अनुभवों, व्यवहार और भावनात्मक जरूरतों को समझने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य देखभालकर्ताओं में संवेदनशील और बाल-केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करना है, ताकि बाल गृहों में रहने वाले बच्चों की गरिमा, भावनात्मक सुरक्षा और अधिकारों को प्राथमिकता देते हुए उनकी बेहतर देखभाल सुनिश्चित की जा सके।
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