चित्रगुप्त पीठाधीश्वर डॉ. स्वामी सच्चिदानंद को एक विदेशी मोबाइल नंबर से धमकी मिली है। यह धमकी छह दिसंबर की कार सेवा के आह्वान को लेकर दी गई है। यह घटना मंगलवार शाम को आगरा में एक कार्यक्रम के बाद हुई।

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स्वामी सच्चिदानंद मंगलवार शाम को एक ढाबे पर खाना खा रहे थे। इसी दौरान उनके मोबाइल फोन पर एक विदेशी नंबर से कॉल आया। फोन करने वाले व्यक्ति ने उन्हें छह दिसंबर की कार सेवा न करने की चेतावनी दी। धमकी देने वाले ने स्पष्ट किया कि बात न मानने पर गंभीर परिणाम होंगे। इस धमकी के बाद स्वामी सच्चिदानंद ने तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने न्यू आगरा थाने में एक तहरीर दी है। इस तहरीर में उन्होंने पूरी घटना का विवरण दिया है।यह धमकी भरा फोन कॉल एक विदेशी मोबाइल नंबर से प्राप्त हुआ था। फोन करने वाले ने चित्रगुप्त पीठाधीश्वर डॉ. स्वामी सच्चिदानंद को सीधे तौर पर चेतावनी दी। उन्हें छह दिसंबर को आयोजित होने वाली कार सेवा से दूर रहने को कहा गया। धमकी देने वाले ने चेतावनी दी कि बात न मानने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।चित्रगुप्त पीठाधीश्वर डॉ. स्वामी सच्चिदानंद ने इस गंभीर मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आगरा के न्यू आगरा थाने में अपनी लिखित तहरीर प्रस्तुत की है। स्वामी सच्चिदानंद ने पुलिस से इस धमकी भरे फोन कॉल पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उनकी तहरीर में विदेशी नंबर से मिली पूरी धमकी का विस्तृत ब्योरा शामिल है।