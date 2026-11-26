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प्रत्यक्षदर्शी जितेंद्र उर्फ जीतू के अनुसार कैंटर तेज गति से जा रहा था। अचानक तेज धमाके के साथ उसका टायर फट गया। इससे चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और कैंटर लहराते हुए आगे चल रही ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से जा भिड़ा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कैंटर क्षतिग्रस्त होकर सड़क पर पलट गया और चालक केबिन में फंस गया। इसके साथ ही ट्रैक्टर भी पलट गया। उसका चालक भी घायल हो गया।हादसे के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायल चालक को केबिन से बाहर निकलवाया। इसके बाद एंबुलेंस से उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। हादसे के चलते हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात बाधित हो गया और वाहनों की कतार लग गई। पुलिस ने क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त केंटर और ट्रैक्टर-ट्रॉली को सड़क से हटवाकर किनारे कराया। इसके बाद यातायात सुचारू हो सका।