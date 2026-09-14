VIDEO: कोसीकलां में सराफा की दुकान में चोरी, व्यापारियों ने दुकानें बंद कर जताया आक्रोश

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मथुरा के कोसीकलां में सराफा बाजार में चोरी की घटना के बाद व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर आक्रोश व्यक्त किया। सराफा कारोबारियों ने घटना का खुलासा न होने तक मंगलवार को भी प्रतिष्ठान बंद रखने का एलान किया।घटना की सूचना मिलने के बाद नगर पालिका चेयरमैन धर्मवीर अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष निर्भय पांडेय, मंत्री प्रतिनिधि नरदेव चौधरी, कमल किशोर वार्ष्णेय, पूर्व चेयरमैन नरेंद्र गुर्जर, विवेक चौधरी, अग्रवाल सभा अध्यक्ष संजीब जाविया, वेदप्रकाश गोयल, डा. प्रकाश आर्य, सुरेंद्र चौधरी, सुभाष बासर्दया, केके अग्रवाल, सभासद लवली वर्मा आदि ने कहा कि घटना के दोषियों को जल्द पकड़ा जाए। बुलियन एसोशिएशन के जिलाध्यक्ष राजेंद्र हाथी वाले ने हुए कहा कि कोसीकलां के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी घटना हुई है। उद्योग व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष अंकित मालविया, संजय बठैनिया ने कहा कि दोषियों को योगी तर्ज पर सजा दिलाई जाए और पूरा सामान बरामद किया जाएं। मंगलवार की शाम को बैठक कर बुधवार कोसी बंद करने का निर्णय लिया जाएगा। सराफा संघ के पूर्व अध्यक्ष मौनी पटवारी ने घटना का खुलासा न होने तक मंगलवार को भी बाजार बंद रखने का आह्वान किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष सौरभ जैन, अजय चौमियां, विजय जैन, अरूण जैन, श्याम सोनी, अमित सोनी, कृष्ण कुमार अग्रवाल, अन्नू वैद्य, भगवत मित्तल, मनीष कादौनिया, पंकज विज, गिरीश अग्रवाल, निरंजन सराफ, मुकेश जैन, मौनू जैन, रामकिशन स्वर्णकार, राधाकिशन सौनी, वीरेंद्र कटारा, राकेश जैन समेत तमाम लोग थे।

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