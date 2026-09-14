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मथुरा: साड़ी फैक्टरी में करंट से इलेक्ट्रीशियन की मौत, परिजन ने किया हंगामा; लापरवाही का आरोप

Mon, 14 Sep 2026 04:33 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Arun Parashar Updated Mon, 14 Sep 2026 04:33 PM IST
सार

मथुरा स्थित एक साड़ी फैक्टरी में काम कर रहे इलेक्ट्रीशियन की करंट की चपेट में आने से माैत हो गई। आक्रोशित परिजन ने फैक्टरी पहुंचकर हंगामा कर दिया। लापरवाही का आरोप लगाया। 

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Electrician dies of electrocution at saree factory in Mathura
फैक्टरी पर तैनात पुलिस। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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मथुरा के मसानी लिंक मार्ग पर स्थित साड़ी फैक्टरी में कार्य कर रहा इलेक्ट्रीशियन करंट की चपेट में आ गया है। माैके पर मौजूद साथियों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद फैक्टरी में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
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पुलिस के अनुसार आलोक साड़ी फैक्टरी में 26 अगस्त से संचालन बंद है। वहां पर विद्युत संबंधी कमियों को ठीक कराया जा रहा है। सोमवार को कासगंज के रामनगर निवासी इलेक्ट्रीशियन जसवीर सिंह अपने साथियों के साथ फैक्टरी में विद्युत संबंधी कार्य करने के लिए गए थे। इसी दौरान उनकी करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। 
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वह गोविंद नगर क्षेत्र के सरस्वती कुंड के पास किराये पर परिवार के साथ रहते थे। हादसे की जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंच गए। फैक्टरी मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला। परिजन ने फैक्टरी मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सीओ सिटी आशना चौधरी ने बताया है कि फिलहाल तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

 
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