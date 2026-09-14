{"_id":"6aa83b3bc6c25e89810429bb","slug":"video-theft-at-jewellery-shop-in-kosikalan-ssp-assures-traders-case-will-be-solved-soon-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: कोसीकलां में सराफा की दुकान में चोरी, एसएसपी ने व्यापारियों का दिया आश्वासन; जल्द होगा खुलासा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कोसीकलां में चोरी की घटना के बाद एसएसपी श्लोक कुमार सोमवार की शाम को करीब 5 बजे सराफा बाजार पहुंचे, जहां उन्होंने घटनास्थल का बारिकी से निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि घटना के खुलासे के लिए एसओजी, सर्विलांस, एसटीएफ समेत क्षेत्र की सभी टीमों को लगाया गया है। व्यापारियों से उत्तेजित न होने के लिए कहा। आश्वस्त किया कि वह जल्द ही घटना का खुलासा कर देंगे। अगर वह कोई गलत कदम उठाते हैं तो उसका नुकसान पीड़ित पक्ष को उठाना पड़ सकता है। फोंरेसिक टीम ने साक्ष्य लिए हैं। जो साक्ष्य मिले हैं, उससे घटना का जल्द पर्दाफाश करने में मदद मिलेगी। दुकान में चोरी की घटना के बाद शोरूम स्वामी को सुरक्षा देने के निर्देश दिए। बाजार में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। जिससे व्यापारी अपने आप को भयमुक्त समझकर अपना व्यापार कर सकें।

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