{"_id":"6aa8f00ce68ce2f68d0289ee","slug":"friend-shot-dead-know-reason-accused-calls-police-himself-after-killing-in-mathura-up-2026-09-15","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"दोस्त का क्यों किया कत्ल?: पहले सीने में गोली मारकर की हत्या, फिर खुद बुलाई पुलिस; वजह सुन पुलिसकर्मी सन्न","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन साहब, मुझसे गोली चल गई है, गुस्से में आकर एक खून हो गया है, मुझे पकड़ लो। पुलिस कंट्रोल रूम 122 पर जब इस तरह का फोन आया तो पुलिस सकते में आ गई। आनन-फानन पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि आरोपी मौके पर ही बैठा है और एक युवक घायल अवस्था में जमीन पर तड़प रहा है। पुलिस ने घायल को अस्पताल भिजवाया और आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया।

फिरोजाबाद के थाना रजावली के गांव इमलिया निवासी आर्यन की बुआ थाना फरह क्षेत्र के गांव नगला फूंसिया में रहती हैं। इसी गांव में गोवर्धन के देवसेरस निवासी शिवकुमार के मामा की लड़की रहती है। करीब चार वर्ष पूर्व आर्यन और शिवकुमार की गांव फूंसिया में हुई मुलाकात दोस्ती में बदल गई। इधर तीन वर्ष पूर्व शिवकुमार ने आर्यन से 28 हजार रुपये उधार लिए। आर्यन ने कई बार उससे रुपये वापस करने को कहा, मगर शिवकुमार ने रुपये वापस नहीं किए। इसी संबंध में दोनों पक्ष के लोगों के मध्य सोमवार को पंचायत होनी थी।

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इसी पंचायत के लिए सोमवार दोपहर दोनों दोस्त और उनके कुछ साथी परखम रोड स्थित सनौरा वाली नहर पर बने शिव मंदिर के पास एकत्रित हुए। यहां किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इसी दौरान आर्यन ने अपने पास रखे तमंचे से शिवकुमार के सीने में गोली मार दी। शिवकुमार खून से लथपथ होकर वहीं गिर गया। यह देख अन्य लोग मौके से भाग गए।







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