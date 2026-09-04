VIDEO: चंद्रोदय मंदिर में धूमधाम से मनाया गया श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव, भक्ति और उल्लास से सराबोर हुए श्रद्धालु

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वृंदावन स्थित चंद्रोदय मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण का पावन अवतरण दिवस ‘श्रीकृष्ण जन्माष्टमी’ आध्यात्मिक उल्लास, अटूट भक्ति और वैदिक परंपराओं के साथ भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस पावन अवसर पर समूचा मंदिर परिसर रंग-बिरंगे पुष्पों और आकर्षक विद्युत सज्जा से जगमगा उठा। उत्सव के दौरान लड्डू गोपाल अभिषेक, छप्पन भोग, विशेष श्रृंगार, झूलन उत्सव, भजन संध्या और हरिनाम संकीर्तन मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भगवान श्रीश्री राधा वृन्दावन चंद्र का पंचगव्य (दूध, दही, घी, शहद और मिश्री) सहित 108 प्रकार के फलों के रसों, औषधियों और दिव्य पुष्पों से भव्य महाभिषेक किया गया। इस दौरान भगवान को श्याम रंग के रेशमी व चांदी की कढ़ाई वाले मनमोहक वस्त्र धारण कराए गए, वहीं निताई-गौरांग का भी विशेष श्रृंगार किया गया।

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