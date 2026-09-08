रसिया गायक रिंकू रजवाड़ा की मौत: बलदेव थाना क्षेत्र में हुआ दर्दनाक हादसा, परिजनों में मचा कोहराम

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जानकारी के अनुसार, आगरा के मिढ़ाकुर निवासी रिंकू रजवाड़ा रसिया गायन के साथ भजन संध्या के कार्यक्रमों में भी प्रस्तुति देते थे। सोमवार रात वह बलदेव थाना क्षेत्र से गुजर रहे थे। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि वह गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।पुलिस ने शव की शिनाख्त कराने के बाद परिजनों को सूचना दी और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद पुलिस अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश में जुटी है।रिंकू रजवाड़ा हाथरस निवासी करण शर्मा की पार्टी के साथ भजन संध्या के कार्यक्रम करते थे। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे करण शर्मा ने बताया कि रिंकू की शादी हो चुकी थी और उनके चार बच्चे हैं। साथी कलाकार की अचानक मौत की खबर से पार्टी से जुड़े कलाकारों और परिचितों में शोक की लहर है।