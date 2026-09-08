रफ्तार का कहर: गोवर्धन की परिक्रमा कर लौट रहे थे दो दोस्त, रास्ते में हुआ दर्दनाक हादसा; दोनों की हो गई मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 08 Sep 2026 02:44 PM IST
सार
गोवर्धन से परिक्रमा कर बाइक से घर लौट रहे दो दोस्तों की धौरेरा के पास सड़क हादसे में मौत हो गई। तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई, हादसे में दोनों गंभीर घायल हुए और अस्पताल में मृत घोषित कर दिए गए।
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विस्तार
मथुरा के गोवर्धन से परिक्रमा कर बाइक से घर लौट रहे दो दोस्तों की सड़क हादसे में मौत हो गई। थाना जैंत क्षेत्र में धौरेरा के पास रात में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
मृतकों की पहचान जमुनापार क्षेत्र के लोहवन निवासी रवि गुप्ता (30) और गौरव गुप्ता (28) के रूप में हुई। दोनों दोस्त गोवर्धन में परिक्रमा करने के बाद बाइक से घर लौट रहे थे। धौरेरा के पास अचानक बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। यहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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रवि गुप्ता की अभी शादी नहीं हुई थी। वहीं गौरव गुप्ता शादीशुदा था और उसके दो छोटे बच्चे हैं। दोनों की मौत की खबर से परिवारों में कोहराम मच गया। परिजन अस्पताल पहुंच गए। एक साथ दो दोस्तों की मौत से लोहवन क्षेत्र में भी शोक की लहर है।
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मृतकों की पहचान जमुनापार क्षेत्र के लोहवन निवासी रवि गुप्ता (30) और गौरव गुप्ता (28) के रूप में हुई। दोनों दोस्त गोवर्धन में परिक्रमा करने के बाद बाइक से घर लौट रहे थे। धौरेरा के पास अचानक बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।
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हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। यहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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रवि गुप्ता की अभी शादी नहीं हुई थी। वहीं गौरव गुप्ता शादीशुदा था और उसके दो छोटे बच्चे हैं। दोनों की मौत की खबर से परिवारों में कोहराम मच गया। परिजन अस्पताल पहुंच गए। एक साथ दो दोस्तों की मौत से लोहवन क्षेत्र में भी शोक की लहर है।