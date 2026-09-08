रफ्तार का कहर: गोवर्धन की परिक्रमा कर लौट रहे थे दो दोस्त, रास्ते में हुआ दर्दनाक हादसा; दोनों की हो गई मौत

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मृतकों की पहचान जमुनापार क्षेत्र के लोहवन निवासी रवि गुप्ता (30) और गौरव गुप्ता (28) के रूप में हुई। दोनों दोस्त गोवर्धन में परिक्रमा करने के बाद बाइक से घर लौट रहे थे। धौरेरा के पास अचानक बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। यहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।रवि गुप्ता की अभी शादी नहीं हुई थी। वहीं गौरव गुप्ता शादीशुदा था और उसके दो छोटे बच्चे हैं। दोनों की मौत की खबर से परिवारों में कोहराम मच गया। परिजन अस्पताल पहुंच गए। एक साथ दो दोस्तों की मौत से लोहवन क्षेत्र में भी शोक की लहर है।