साधु का खौफनाक सच: 38 साल बाद खुला ऐसा राज, जिसे सुनकर खौल उठा लोगों का खून; पुलिस ने किया गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 08 Sep 2026 09:41 PM IST
सार
पश्चिम बंगाल में 1988 में युवती के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में 38 साल से फरार 70 वर्षीय आरोपी को वृंदावन से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पिछले 32 साल से पानी घाट क्षेत्र में साधु वेश में किराए के मकान में रह रहा था और परिक्रमा मार्ग में भीख मांगकर गुजारा करता था।
विज्ञापन
विस्तार
पश्चिम बंगाल में युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने की वारदात के बाद आरोपी वृंदावन में साधु वेश धारण कर पिछले 32 साल से पानी घाट क्षेत्र में किराए के मकान में रहा था। अब पश्चिम बंगाल की पुलिस ने सर्विलांस की मदद से दबिश देकर 38 साल से भागे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य राज्य से आई पुलिस की कार्रवाई से पानी घाट क्षेत्र में खलबली मच गई है।
विज्ञापन
वृंदावन पुलिस ने बताया कि पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के थाना तिहत्तर के उपनिरीक्षक विकास घोष, सिपाही जीसू सोरेन एवं शोभिक ने स्थानीय पुलिस के साथ पानी घाट क्षेत्र स्थित एक मकान में दबिश दी। पुलिस टीम ने वर्ष 1988 में युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी 70 वर्षीय बुधदेव हालदार को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वह परिक्रमा मार्ग में भीख मांगकर गुजारा कर रहा था।
विज्ञापन
विज्ञापन
पश्चिम बंगाल पुलिस टीम में शामिल एसआई विकास घोष ने बताया कि आरोपी बुधदेव हालदार पर वर्ष 1988 में वारदात के बाद आरोपी पिछले 38 साल से फरार चल रहा था। सर्विलांस की मदद और छानबीन के बाद पता चला कि वह पिछले 32 साल से वृंदावन में किराए के मकान में साधु वेश में रह रहा था। इस मामले में पुलिस द्वारा चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी है। न्यायालय ने गिरफ्तारी के आदेश जारी किए थे।