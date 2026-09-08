साधु का खौफनाक सच: 38 साल बाद खुला ऐसा राज, जिसे सुनकर खौल उठा लोगों का खून; पुलिस ने किया गिरफ्तार

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पश्चिम बंगाल में युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने की वारदात के बाद आरोपी वृंदावन में साधु वेश धारण कर पिछले 32 साल से पानी घाट क्षेत्र में किराए के मकान में रहा था। अब पश्चिम बंगाल की पुलिस ने सर्विलांस की मदद से दबिश देकर 38 साल से भागे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य राज्य से आई पुलिस की कार्रवाई से पानी घाट क्षेत्र में खलबली मच गई है।

वृंदावन पुलिस ने बताया कि पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के थाना तिहत्तर के उपनिरीक्षक विकास घोष, सिपाही जीसू सोरेन एवं शोभिक ने स्थानीय पुलिस के साथ पानी घाट क्षेत्र स्थित एक मकान में दबिश दी। पुलिस टीम ने वर्ष 1988 में युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी 70 वर्षीय बुधदेव हालदार को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वह परिक्रमा मार्ग में भीख मांगकर गुजारा कर रहा था।

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