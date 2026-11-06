Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Police Modern and Kanha Makhan schools dominate in tug-of-war

VIDEO: टग ऑफ वॉर में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम, पुलिस मॉडर्न और कान्हा माखन स्कूल का दबदबा

Fri, 06 Nov 2026 08:30 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Fri, 06 Nov 2026 08:30 PM IST
Police Modern and Kanha Makhan schools dominate in tug-of-war
मथुरा में अमरनाथ विद्या आश्रम के खेल मैदान पर बुधवार को द्वितीय इंटर स्कूल टग ऑफ वॉर जिला चैंपियनशिप हुई। इसमें जिले के विभिन्न विद्यालयों की टीमों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ उत्तर प्रदेश टग ऑफ वॉर संघ के सचिव एनके चक्रवर्ती सहित अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। आयोजन सचिव ज्ञानेंद्र ने बताया कि अंडर-15 बालिका वर्ग में पुलिस मॉडर्न पब्लिक स्कूल प्रथम, सेंट डोमिनिक स्कूल द्वितीय और कान्हा माखन पब्लिक स्कूल वृंदावन तृतीय रहा। बालक वर्ग में वृंदावन पब्लिक स्कूल ने पहला, कान्हा माखन पब्लिक स्कूल वृंदावन ने दूसरा और ज्ञानदीप शिक्षा भारती ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। अंडर-17 बालिका वर्ग में कान्हा माखन पब्लिक स्कूल वृंदावन प्रथम और वृंदावन पब्लिक स्कूल द्वितीय रहा। बालक वर्ग में बाबा पातीराम स्कूल प्रथम, कान्हा माखन पब्लिक स्कूल मेन ब्रांच द्वितीय और होली एंजेल पब्लिक स्कूल तृतीय रहा। अंडर-19 बालक वर्ग में कान्हा माखन पब्लिक स्कूल कोसी प्रथम, कान्हा माखन पब्लिक स्कूल सलेमपुर द्वितीय और ज्ञानदीप शिक्षा भारती तृतीय रहा। बालिका वर्ग में अमरनाथ विद्या आश्रम ने प्रथम और केआर इंटर कॉलेज ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। समापन समारोह में विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान जिला उपक्रीड़ा अधिकारी आजाद, बीएसए पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रो. ललित मोहन शर्मा, जिला एथलेटिक संघ के सचिव जय सिंह, जिला ओलंपिक संघ के सचिव महेंद्र सिंह राजपूत सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। प्रतियोगिता को सफल बनाने में विभिन्न विद्यालयों के कोच और निर्णायकों का सहयोग रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

11 से 14 नवंबर तक सजेगा अंतरराष्ट्रीय लवी मेला, रामपुर में लागू होगा विशेष ट्रैफिक प्लान

international lavi mela rampur traffic plan november 11 to 14
Rampur Bushahar
06 Nov 2026

ऊना: कड्ड स्कूल में चुनाव साक्षरता क्लब ने करवाई निबंध और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता

kadd school election literacy club essay quiz competition una
Una
06 Nov 2026

कांगड़ा: घट्टा टोल प्लाजा के विरोध में सड़कों पर उतरे सैकड़ों ग्रामीण, हटाने की उठाई मांग

ghatta toll plaza protest ranital villagers demand relocation
Kangra
06 Nov 2026

धनतेरस पर शिमला के लोअर बाजार में उमड़ी भीड़, गहनों और बर्तनों की दुकानों पर रही रौनक

dhanteras shopping rush shimla lower bazaar
Shimla
06 Nov 2026

शिमला के आइस स्केटिंग रिंक में सजा पटाखा बाजार, हेलीकॉप्टर और बटरफ्लाई पटाखे बने आकर्षण

shimla ice skating rink diwali firecracker market new varieties
Shimla
06 Nov 2026
विज्ञापन

मां को कैंसर, पत्नी और बेटी को गंभीर बीमारी से खोया, अब दूसरों के दुख में बने सहारा - राकेश कुमार की कहानी

Lost his mother to cancer, and his wife and daughter to serious illnesses—now, he has become a source of support for others in their own times of suffering: The story of Rakesh Kumar.
Jhajjar/Bahadurgarh
06 Nov 2026

केसीसी ऋण माफी की मांग को लेकर कुल्लू में किसानों-बागवानों का धरना-प्रदर्शन

kullu farmers orchardists protest kcc loan waiver demand
Kullu
06 Nov 2026
विज्ञापन

सोलन: बीबीएन पूर्व सैनिक लीग ने तीन नए सदस्यों का किया स्वागत, मासिक बैठक में हुई कार्यों की समीक्षा

bbn ex servicemen league welcomes three new members nalagarh
Solan
06 Nov 2026

भाखड़ा बोर्ड में हरियाणा के हितों की अनदेखी, 9194 की जगह मिल रहा मात्र 6154 क्यूसेक पानी : प्रो. सम्पत सिंह

Haryana’s interests overlooked by Bhakra Board; receiving only 6,154 cusecs of water instead of 9,194 cusecs: Prof. Sampat Singh
Fatehabad
06 Nov 2026

Video: डीएवी कॉलेज में सजा पटाखों का बाजार, हेलीकॉप्टर और पीकॉक जैसे नए आकर्षण खींच रहे ध्यान

Video: डीएवी कॉलेज में सजा पटाखों का बाजार, हेलीकॉप्टर और पीकॉक जैसे नए आकर्षण खींच रहे ध्यान
Lucknow
06 Nov 2026

सिरमौर: नाहन के रामा जंगल में अवैध कटान का आरोप, सूखे पेड़ों की आड़ में 35 हरे चीड़ के पेड़ काटे जाने की आशंका

illegal tree felling rama forest nahan 35 green pine trees
Sirmour
06 Nov 2026

VIDEO: राम कथा पार्क में रामलीला का मंचन, दर्शकों को रामायण काल की अनुभूति कराई

VIDEO: राम कथा पार्क में रामलीला का मंचन, दर्शकों को रामायण काल की अनुभूति कराई
Ayodhya
06 Nov 2026

धनतेरस पर भीड़ के चलते कई मार्गों पर ई रिक्शा की आवाजाही पुलिस ने रोकी

Due to the crowd on Dhanteras, the police stopped the movement of e-rickshaws on many routes.
Prayagraj
06 Nov 2026

VIDEO: दिवाली को लेकर एसपी ने पुलिस बल के साथ किया पैदल मार्च, व्यापारियों से किया संवाद

SP conducted a foot march with the police force regarding Diwali and interacted with the traders.
Kasganj
06 Nov 2026

VIDEO: त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था परखने सड़कों पर उतरे एसएसपी

SSP came out on the streets to check the security arrangements during festivals
Etah
06 Nov 2026

VIDEO: माधुरी कुंड पर मारपीट के एक महीने बाद बुजुर्ग की मौत

Elderly man dies a month after assault at Madhuri Kund
Mathura
06 Nov 2026

VIDEO: ब्लॉक स्तरीय मिनी बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम, जनपद स्तर के लिए चयनित हुए प्रतिभागी

Participants showcased their prowess at the block-level mini children's sports competition; those selected will now advance to the district-level event.
Agra
06 Nov 2026

VIDEO: 60 लाख की हेरोइन लेकर मथुरा जा रहे थे तस्कर, पुलिस ने घेरा

Smugglers heading to Mathura with heroin worth 60 lakh intercepted by police
Etah
06 Nov 2026

VIDEO: हाथों की कला से मिट्टी के दीयों में भर रहे जान, दीपावली पर बढ़ी मांग

Handcrafted clay lamps are being brought to life, demand soars this Diwali
Mainpuri
06 Nov 2026

VIDEO: अटल आवासीय विद्यालय में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया दीपोत्सव, छात्राओं ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां

Deepotsav was celebrated with great enthusiasm in Atal Residential School, students gave cultural performances.
Agra
06 Nov 2026

VIDEO: ताइक्वांडो प्रतियोगिता में मथुरा के खिलाड़ियों ने जीते पांच पदक

Players from Mathura won five medals in the Taekwondo competition.
Mathura
06 Nov 2026

VIDEO: बेकाबू कार ने खेत में काम कर रहे बाबा, बेटे और नाती को रौंदा, तीनों की मौत

An out-of-control car ran over a grandfather, his son, and his grandson, all three killed.
Mathura
06 Nov 2026

धनतेरस पर सोलन बाजार में उमड़ी भारी भीड़, ज्वेलरी और बर्तनों की दुकानों पर ग्राहकों की कतारें

dhanteras shopping rush solan market jewellery utensils
Solan
06 Nov 2026

धन्वंतरि जयंती पर सोलन आयुर्वेदिक अस्पताल में पूजा-अर्चना और हवन

Dhanvantari Jayanti Celebration in Solan
Solan
06 Nov 2026

धनतेरस पर चंबा बाजार में उमड़ी भीड़, सोने-चांदी और बर्तनों की दुकानों पर रही रौनक

dhanteras shopping rush chamba market gold silver utensils
Chamba
06 Nov 2026

धनतेरस पर रामपुर बाजार में उमड़ी भीड़, सोने-चांदी की दुकानों पर लगीं कतारें

dhanteras rampur bushahr market gold silver shopping rush
Rampur Bushahar
06 Nov 2026

VIDEO: रंग-बिरंगी इलेक्ट्रॉनिक झालरों के बीच मिट्टी के दीयों का क्रेज बरकरार, महंगाई के बावजूद नहीं बढ़ाए दाम

VIDEO: रंग-बिरंगी इलेक्ट्रॉनिक झालरों के बीच मिट्टी के दीयों का क्रेज बरकरार, महंगाई के बावजूद नहीं बढ़ाए दाम
Barabanki
06 Nov 2026

VIDEO: हर 100 में 25 से 30 बाइक सवार बिना हेलमेट, पत्नी-बच्चों को भी बैठाकर जोखिम भरा सफर, रियलिटी चेक में दिखी सच्चाई

VIDEO: हर 100 में 25 से 30 बाइक सवार बिना हेलमेट, पत्नी-बच्चों को भी बैठाकर जोखिम भरा सफर, रियलिटी चेक में दिखी सच्चाई
Barabanki
06 Nov 2026

धनतेरस पर ऊना में ट्रैफिक जाम से थमी रफ्तार, तीन प्रमुख मार्गों पर रेंगते रहे वाहन

una traffic jam dhanteras una dharamshala chandigarh hamirpur roads
Una
06 Nov 2026

मंडी में तंबाकूमुक्त युवा अभियान 4.0 शुरू, 60 दिन तक चलेगा जागरूकता और प्रवर्तन अभियान

mandi tobacco free youth campaign 4.0 launched
Mandi
06 Nov 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed