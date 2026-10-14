फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Farmers, enraged over the inability to sell their paddy at the mandi, staged a protest and a gherao.

VIDEO: मंडी में धान नहीं बिकने से भड़के किसानों ने किया प्रदर्शन और घेराव

Thu, 15 Oct 2026 12:08 AM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:08 AM IST
Farmers, enraged over the inability to sell their paddy at the mandi, staged a protest and a gherao.
मथुरा में नवीन गल्ला मंडी में तीन दिन से धान की बोली नहीं लगने और बुनियादी सुविधाओं के अभाव पर बुधवार को किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। भारतीय किसान क्रांति यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मंडी निरीक्षक का घेराव कर लिया। बाद में कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर सचिव रेनू वर्मा को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश प्रभारी मानिक शर्मा और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन चतुर्वेदी का आरोप है कि अधिकारी दो ढेरियों की बोली लगाकर चले जाते हैं। किसानों का धान खुले आसमान में पड़ा है। प्लेटफार्मों पर व्यापारियों का कब्जा है। बारिश में धान खराब होने का खतरा है। पेयजल के लिए आरओ चालू नहीं हैं। किसान गेस्ट हाउस और सचिव कार्यालय के ऊपर बने विश्राम गृह पर वर्षों से ताले लगे हुए है। उन्होंने बताया कि सचिव ने बोली लगवाने को निरीक्षक इंद्रजीत सिंह भेजे, किंतु वह दो ढेरियों की बोली लगाकर लौटने लगे, तो किसानों ने उनका घेराव कर लिया। उन्होंने तीन दिन में व्यवस्था नहीं सुधरने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी है। इस दौरान महानगर अध्यक्ष भरत अग्रवाल, प्रदेश महासचिव नरोत्तम लाल पाराशर, जिला प्रभारी मुजाहिद कुरैशी, सुनील चौधरी, असलम कुरैशी, विनोद राजपूत, तनवीर कुरैशी, चिरागुद्दीन कुरैशी, अशोक निषाद, विकास निषाद, डॉ. महेंद्र शर्मा, भूरा सूर्यवंशी आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

नवरात्रि का चौथा दिन: दुर्गाकुंड में माता दुर्गा के दर्शन को उमड़ी भीड़

Fourth Day of Navratri: Crowds Flock to Durgakund for Darshan of Goddess Durga
Varanasi
14 Oct 2026

संतकबीरनगर: दो युवकों पर जानलेवा हमले और फायरिंग के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार

Another Accused Arrested with Illegal Pistol in Firing and Attempted Murder Case
Sant Kabir Nagar
14 Oct 2026

Video: लखनऊ में शुरू हुआ भारत का पहला 10-डी थिएटर, 100 रुपये में मिलेगा रोमांच का अनुभव

Video: लखनऊ में शुरू हुआ भारत का पहला 10-डी थिएटर, 100 रुपये में मिलेगा रोमांच का अनुभव
Lucknow
14 Oct 2026

अमर उजाला पर देखें हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर

अमर उजाला पर देखें हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर
Himachal Pradesh
14 Oct 2026

उदयपुर: पदक जीतकर शकोली पहुंची आकांक्षा का जोरदार स्वागत

Udaipur: Grand welcome for Akanksha upon her arrival in Shakoli after winning a medal.
Kullu
14 Oct 2026
विज्ञापन

रामपुर: रायशरण बस हादसे की दो सप्ताह के भीतर तैयार होगी रिपोर्ट, एसडीएम ने ग्रामीणों का दिया आश्वासन

Rampur: Report on Raisharan bus accident to be ready within two weeks; SDM assures villagers.
Rampur Bushahar
14 Oct 2026

Video: राकेश प्रताप ने थामा भाजपा का हाथ, अभय सिंह और विनोद चतुर्वेदी भी हुए भाजपाई

Video: राकेश प्रताप ने थामा भाजपा का हाथ, अभय सिंह और विनोद चतुर्वेदी भी हुए भाजपाई
Amethi
14 Oct 2026
विज्ञापन

सिरमौर: अजय सोलंकी बोले- प्रदेश भाजपा के पास सरकार के खिलाफ कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा

Sirmaur: Ajay Solanki says the state BJP has no concrete issue left against the govt.
Sirmour
14 Oct 2026

सोलन: बच्चों को दी डाइनिंग टेबल पर उपयोग होने वाली वस्तुओं की जानकारी

Solan: Children given information about items used on the dining table.
Solan
14 Oct 2026

अवतार पाश यादगार मामले में रोष प्रदर्शन, स्पीकर आवास के बाहर धरना

Protest over the Avtar Pash memorial issue; sit-in outside the Speaker's residence
Chandigarh-Punjab
14 Oct 2026

पंजाब में कानून-व्यवस्था और नशे के खिलाफ आवाज उठाने वालों की हत्याओं के विरोध में भाजपा का प्रदर्शन

BJP protest in Amritsar
Amritsar
14 Oct 2026

नशों के खिलाफ जंग के तहत अमृतसर में साइकिल रैली का आयोजन

Cycle rally organized in Amritsar as part of the war against drugs.
Amritsar
14 Oct 2026

गोरखपुर: राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज में 70वीं प्रदेशीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन

70th State-Level School Kabaddi Championship Held at Government Jubilee Inter College
Gorakhpur
14 Oct 2026

वीडियो: कटिंडी के पास चलती टैक्सी बनी आग का गोला, जलकर राख

Video: Moving taxi turns into a fireball near Katindi, reduced to ashes.
Mandi
14 Oct 2026

बृहस्पतिवार को प्रयागराज आ रहे हैं सीएम योगी, कसारी मसारी में तैयारियां जोरों पर

High Court orders Panchayat elections to be held within three months; also directs determination of reservation....
Prayagraj
14 Oct 2026

देवरिया: कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने बृजबांके तिवारी

Brijbanke Tiwari Elected President of Collectorate Bar Association deoria
Deoria
14 Oct 2026

अयोध्या: मिल्कीपुर में 157 जोड़े विवाह बंधन में बंधे, 155 ने लिए सात फेरे, दो का निकाह

अयोध्या: मिल्कीपुर में 157 जोड़े विवाह बंधन में बंधे, 155 ने लिए सात फेरे, दो का निकाह
Ayodhya
14 Oct 2026

सीएम योगी बोले- सन्यासी धन के लिए धर्म नहीं त्यागेंगे और छिड़ गया युद्ध तो बम गोले भी दागेंगे

CM Yogi said an ascetic will not forsake his faith for sake of wealth
Varanasi
14 Oct 2026

देवरिया: छात्रों को साइबर अपराधों से बचाव के तरीके बताए

Cybersecurity Awareness Programme Held at Government Inter College to Educate Students on Online Fraud Prevention
Deoria
14 Oct 2026

काशी अन्नपूर्णा ट्रस्ट ने सैकड़ों बेटियों को बनाया स्वावलंबी, बांटे मशीनें-लैपटॉप

Kashi Annapurna Trust empowered hundreds of daughters distributing machines and laptops
Varanasi
14 Oct 2026

देवरिया: मदनपुर थाने में 62 मुकदमों से जुड़ी 540 लीटर अवैध शराब नष्ट

540 Litres of Illicit Liquor Linked to 62 Cases Destroyed at Madanpur Police Station
Deoria
14 Oct 2026

दो डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के साथ शुरू हुए नए आम आदमी क्लीनिक

New Aam Aadmi Clinics launched with two doctors and medical staff
Chandigarh-Punjab
14 Oct 2026

कंडाघाट: पंचायत प्रतिनिधियों को दी मानवाधिकारों की जानकारी

Kandaghat: Panchayat representatives briefed on human rights.
Solan
14 Oct 2026

वीडियो: कुमारहट्टी में सड़क पर पलटा सेब से लदा ट्रक, चालक सुरक्षित

Video: Apple-laden truck overturns on the road in Kumarhatti; driver safe.
Solan
14 Oct 2026

पंचायत चुनाव तीन महीने में कराने का हाईकोर्ट का आदेश, आरक्षण तय करने का भी निर्देश

High Court orders Panchayat elections to be held within three months; also directs determination of reservation.
Prayagraj
14 Oct 2026

सीएम योगी ने वाराणसी में विपक्ष पर साधा निशाना, बोले- इन गिरगिटों से सावधान रहें

CM Yogi targets the opposition in Varanasi
Varanasi
14 Oct 2026

पानीपत की मंडियों में पहुंचे कृषि मंत्री, धान खरीद व्यवस्था परखी, अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश

Agriculture Minister visits Panipat's grain markets, inspects paddy procurement arrangements, and issues strict instructions to officials.
Panipat
14 Oct 2026

महराजगंज: घुघली में एक करोड़ के विकास कार्यों का विधायक ने किया शिलान्यास और लोकार्पण

MLA Inaugurates and Lays Foundation for Development Projects Worth ₹1 Crore
Maharajganj
14 Oct 2026

यूपी पंचायत चुनाव - इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, तीन महीने में चुनाव कराने का आदेश

UP Panchayat Elections – Allahabad High Court's major ruling; orders elections to be held within three months.
Prayagraj
14 Oct 2026

मेरठ: सैफी संघर्ष समिति ने लगाया निशुल्क चिकित्सा शिविर, मरीजों को दिया परामर्श और दवाएं

Meerut: Saifi Sangharsh Samiti organized a free medical camp, providing consultations and medicines to patients.
Meerut
14 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed