VIDEO: दिनेश फलाहारी का नया राग, बोले- संत प्रेमानंद कहें विराट ने नहीं लिए पैसे तो चरणों में बैठक मांगूंगा माफी

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संत प्रेमानंद महाराज के दरबार में विराट कोहली के आने को लेकर पांच करोड़ रुपये लिए जाने का आरोप लगाने वाले दिनेश फलाहारी ने कहा है कि यदि प्रेमानंद महाराज स्वयं कह दें कि विराट कोहली ने कोई पैसा नहीं लिया तो वह उनके चरणों में बैठकर माफी मांगेंगे। बृहस्पतिवार को उनका यह बयान क्रिकेटर विराट कोहली के प्रवक्ता की ओर से उनके आरोप को निराधार बताने के बाद आया है। दिनेश फलाहारी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि प्रेमानंद महाराज कभी झूठ नहीं बोलते हैं। प्रेमानंद महाराज परम ज्ञानी और राधारानी के उपासक हैं। ऐसे में यदि वह स्वयं यह स्पष्ट कर दें कि विराट कोहली ने कोई धन नहीं लिया है तो वह अपनी बात वापस लेते हुए माफी मांगेंगे। फलाहारी ने अपने बयान में दावा किया कि विराट कोहली को बाद में महसूस हुआ कि जिस तरीके से वह यहां आए, वह उचित नहीं था। इसके बाद उन्होंने कई गुना धन वापस किया था। दिनेश फलाहारी ने यह भी दावा किया कि प्रेमानंद महाराज के यहां चलने वाला भंडारा विराट कोहली की ओर से संचालित हो रहा है। हालांकि, फलाहारी ने विराट कोहली और प्रेमानंद महाराज की प्रशंसा भी की। कहा कि उनका उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं है, बल्कि वह चाहते हैं कि इस मामले में स्वयं प्रेमानंद महाराज स्थिति स्पष्ट करें। हालांकि दोनों पक्षों के बयानों को लेकर मामला गरमा गया है।

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