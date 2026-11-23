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सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने चार लोगों को मृत घोषित कर दिया। घायलों में से एक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। विज्ञापन



दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। कार ट्रक में बुरी तरह फंस गई थी, जिसे बाद में बाहर निकाला गया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने चार लोगों को मृत घोषित कर दिया। घायलों में से एक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है।दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। कार ट्रक में बुरी तरह फंस गई थी, जिसे बाद में बाहर निकाला गया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

मथुरा के चौमुहां थाना क्षेत्र में दिल्ली-आगरा हाईवे पर सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ। सनसिटी के सामने हाईवे किनारे खड़े एक ट्रक में तेज रफ्तार स्विफ्ट कार पीछे से घुस गई। इस दुर्घटना में कार सवार सात लोगों में से चार की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।