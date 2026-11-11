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VIDEO: भाईदूज पर ट्रेनों में रही भीड़, बहनों को सफर करने में हुई मुश्किल
मैनपुरी में भाईदूज पर ट्रेनों में अपार भीड़ होने से बहनों का सफर परेशानियों से भरा रहा। बुधवार को सुबह मैनपुरी जंक्शन पहुंची टूंडला-फर्रुखाबाद पैसेंजर ट्रेन में यात्रियों को चढ़ने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। खचाखच भरी ट्रेन की बोगियों में सबसे अधिक परेशानी महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को हुई।
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