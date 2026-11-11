{"_id":"6af429138e93e09c6307219d","slug":"video-severe-traffic-jam-in-mainpuri-2026-11-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: मैनपुरी में लगा भीषण जाम, पुलिस का विशेष प्लान भी हुआ फेल; रेंग-रेंगकर निकले वाहन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भाईदूज के त्योहार पर बहनों और भाइयों को सफर के दौरान भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जहां बसों और ट्रेनों में सीट पाने के लिए यात्रियों को मारामारी करनी पड़ी, वहीं निजी वाहनों से निकले लोगों को शहर में भीषण जाम से जूझना पड़ा। ईशन नदी तिराहा, आगरा रोड, करहल चौराहा और भावत चौराहे समेत कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। भाईदूज मनाने के लिए निकले लोगों को घंटों जाम में फंसे रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। यातायात विभाग ने त्योहार पर जाम से निजात दिलाने के लिए विशेष प्लान तैयार किया था, लेकिन वाहनों का दबाव बढ़ते ही व्यवस्था धराशायी हो गई। ईशन नदी तिराहे पर बैरिकेडिंग लगाए जाने के बावजूद फुलकी की ओर जाने वाले दोनों रास्तों और आगरा रोड पर जाम लग गया। मौके पर मौजूद यातायात पुलिसकर्मी वाहनों को निकलवाने के लिए काफी मशक्कत करते नजर आए। जाम की सूचना पर सीओ दीपशिखा सिंह भी मौके पर पहुंचीं। उन्होंने पुलिसकर्मियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी चौराहे पर जाम की स्थिति नहीं बननी चाहिए। तत्काल यातायात व्यवस्था सुचारु कराई जाए। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने वाहनों को एक-एक करके रास्ता दिलाकर उनके गंतव्य की ओर रवाना कराया। हालांकि, वाहनों का दबाव अधिक होने के कारण लोगों को काफी देर तक परेशानी उठानी पड़ी।

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