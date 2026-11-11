VIDEO: भाई दूज पर जाम में फंसीं बहनें, दो किमी तक लगी वाहनों की कतार

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मैनपुरी में ईशन नदी तिराहे के साथ ही आगरा बाईपास पर आगरा की ओर जाने वाली एक लाइन बुधवार दोपहर पूरी तरह से चौक हो गई। यहां पर करीब दो किलोमीटर लंबा जाम लग गया। मैनपुरी स्टेशन से लेकर करहल चौराहे तक जाम में सैकड़ो की संख्या में वाहन फंस गए। यातायात पुलिस के तमाम प्लान और दावे जाम के आगे बेबस नजर आए।

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