VIDEO: सेवा संकल्प बाइक यात्रा का करहल में हुआ स्वागत

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मैनपुरी के करहल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर वाराणसी से गुजरात के वडनगर के लिए निकली ‘सेवा संकल्प’ बाइक यात्रा बुधवार को करहल पहुंगी। करहल के गांव किरथुआ, कस्बा करहल, कंचनपुर में यात्रा का स्वागत हुआ। यात्रा मे शामिल कार्यकर्ताओं का प्रदेश उपाध्याय आलोक गुप्ता, अनुजेश यादव, जिलाध्यक्ष ममता राजपूत, रमाकांत दुबे, गौरव यादव, विमलेश पांडेय, कल्पेन्द्र भारती, गगन दुबे ने स्वागत किया।

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