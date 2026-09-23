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Mainpuri News: गुरुग्राम के लिए जल्द दौड़ेंगी दो और बसें

Wed, 23 Sep 2026 11:27 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Wed, 23 Sep 2026 11:27 PM IST
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Two more buses will soon run for Gurugram.
फोटो 1 मैनपुरी डिपो के स्टैंड पर खड़ीं बसें। संवाद
मैनपुरी। परिवहन निगम के मैनपुरी डिपो की ओर से गुरुग्राम के लिए दो और बसों का संचालन शुरू करने की तैयारी है। फिलहाल मंगलवार से इस मार्ग पर एक बस का संचालन शुरू कर दिया गया है। यात्रियों की सुविधा और मांग को देखते हुए अलग-अलग समय पर दो अतिरिक्त बसें चलाने की योजना है। दोनों प्रदेशों के परिवहन निगम के समन्वय से अक्तूबर में बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
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मैनपुरी से गुरुग्राम के लिए मौजूदा बस सुबह 6:30 बजे मैनपुरी से रवाना होकर एटा, अलीगढ़ और पलवल होते हुए गुरुग्राम पहुंच रही है। डिपो अधिकारियों के अनुसार एक ही समय पर यात्रियों का दबाव न रहे, इसके लिए दो अतिरिक्त बसों का संचालन अलग-अलग समय पर कराने की योजना है। बसों की समय-सारिणी दोनों राज्यों के परिवहन निगम के समन्वय से तय की जाएगी।
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यात्रियों की जरूरत को देखते हुए इसी मार्ग पर दो और बसें चलाने की योजना है। दोनों प्रदेशों के परिवहन निगम के समन्वय से अक्तूबर में बसों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। - संजीव कुमार, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक
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