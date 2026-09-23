Mainpuri News: सिटी में आज

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- सुबह 8 बजे से करहल रोड स्थित उपवन जैन मंदिर में दसलक्षण पर्व का आयोजन।

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स्वास्थ्य शिविर

- सुबह 10 बजे से ब्लॉक सभागार मैनपुरी में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होगा।

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खेल

- अपरान्ह 3 बजे से हसनपुर स्थित सनातन धर्म इंटर कॉलेज के मैदान पर बेसिक चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन

दसलक्षण पर्व