Mainpuri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Wed, 23 Sep 2026 11:28 PM IST
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दसलक्षण पर्व
- सुबह 8 बजे से करहल रोड स्थित उपवन जैन मंदिर में दसलक्षण पर्व का आयोजन।
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स्वास्थ्य शिविर
- सुबह 10 बजे से ब्लॉक सभागार मैनपुरी में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होगा।
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खेल
- अपरान्ह 3 बजे से हसनपुर स्थित सनातन धर्म इंटर कॉलेज के मैदान पर बेसिक चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन
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- सुबह 8 बजे से करहल रोड स्थित उपवन जैन मंदिर में दसलक्षण पर्व का आयोजन।
स्वास्थ्य शिविर
- सुबह 10 बजे से ब्लॉक सभागार मैनपुरी में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होगा।
खेल
- अपरान्ह 3 बजे से हसनपुर स्थित सनातन धर्म इंटर कॉलेज के मैदान पर बेसिक चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन