Mainpuri News: वामन महाराज के हिंडोला में लगे जयकारे
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Wed, 23 Sep 2026 11:31 PM IST
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भोगांव। वामन महाराज का हिंडोला नगर में बुधवार को निकाला गया। लोगों ने जगह-जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वामन महाराज का हिंडोला मोहल्ला कबरीगंज से शुरू हुआ। हिंडोले में राधा-रानी और राम-जानकी की मनमोहक झांकियां थीं। हिंडोले के बाजार में पहुंचने पर विधायक प्रतिनिधि अंकुर अग्निहोत्री, चेयरमैन प्रतिनिधि आशीष तिवारी, गौरव शाक्य, संजय शर्मा सनातनी, सरवराकार हरगोविंद प्रसाद दुबे, सुनील कुमार दुबे, राजेंद्र कुमार शर्मा मौजूद रहे।
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