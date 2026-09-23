Mainpuri News: धूमधाम से निकली हनुमान शोभायात्रा

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पुरानी आलू मंडी से पवनसुत हनुमान की शोभायात्रा का शुभारंभ आचार्य पं. देवेंद्र दीक्षित ने किया। मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि अंकुर अग्निहोत्री, चेयरमैन नेहा तिवारी और प्रतिनिधि आशीष तिवारी ने सभी स्वरूपों की आरती उतारी। शोभायात्रा में विघ्नविनाशक भगवान गणेश, शंकर-पार्वती, शनिदेव और मर्यादा पुरुषोत्तम राम सहित कई अन्य देवी-देवता रथों पर विराजमान थे।सबसे आखिर में एक आकर्षक सजे रथ पर पवनसुत हनुमान विराजमान थे। शोभायात्रा में काली माई का अखाड़ा और विभिन्न देवी-देवताओं के स्वरूप पैदल चल रहे थे, जो भगवान शंकर के भजनों पर अपने करतब दिखाते हुए आगे बढ़ रहे थे। शोभायात्रा के छोटा बाजार स्थित चेयरमैन निवास के निकट पहुंचने पर शोभायात्रा समिति के अध्यक्ष अनुभव गुप्ता, उपाध्यक्ष सुनील राजपूत सहित अन्य पदाधिकारियों ने विधायक प्रतिनिधि अंकुर अग्निहोत्री, पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कश्मीर सिंह राजपूत, जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र सिंह राजपूत, सच्चिदानंद तिवारी, ईशु यादव को सम्मानित किया। इसके पश्चात महाआरती का आयोजन किया गया। शोभायात्रा देर रात घंटाघर और जीटी रोड चौराहे का भ्रमण करते हुए संपन्न हुई।