Mainpuri News: ट्रेड शो में चमकेगा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का असली हुनर
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Wed, 23 Sep 2026 11:28 PM IST
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मैनपुरी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का असली हुनर अब बड़े बाजार के सामने होगा। 25 सितंबर से नोएडा में आयोजित होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में महिलाओं की यह कारीगरी अपनी चमक बिखेरेगी।
ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गांव-गांव समूहों का गठन कर महिलाओं को स्वरोजगार के मौके दिए जा रहे हैं। ये कई तरह के उत्पाद तैयार कर रही हैं। इनमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी है। शासन की ओर से समूह की महिलाओं की कारीगरी के प्रदर्शन के लिए राज्य स्तर पर इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जा रहा है। भागीदारी के लिए लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह ललूपुर सुल्तानगंज की महिलाओं को चुना गया है। इनकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी यहां प्रदर्शित होगी। ये महिलाएं 25 से 29 सितंबर तक गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) में होने वाले आयोजन में भाग लेंगी।
टेडी बियर और जूट के बैग भी होंगे शामिल
आयोजन में हर जनपद से एक-एक समूह को प्रदर्शनी में आमंत्रित किया गया है। जिले से समूह की महिलाएं तीन उत्पादों के साथ पहुंचेंगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी के साथ जूट के बैग और टेडी बियर भी शामिल होंगे। प्रदर्शन के लिए बड़ा मौका मिलने पर चयनित समूह की अध्यक्ष रीना देवी सहित सभी महिला सदस्य उत्साहित नजर आ रही हैं। इनकी ओर से खास तैयारी की गई है।
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जिले में 9971 समूहों का होना है गठन
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इस सत्र में 9971 समूहों के गठन का लक्ष्य है। जिला प्रशासन की ओर से लगातार समूहों के गठन का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में 1700 का गठन किया जा चुका है। इन समूहों के सदस्य अपनी रुचि के अनुसार अलग-अलग व्यवसाय कर आजीविका चला रहे हैं। समूह के गठन के बाद सदस्यों को उत्पादन के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है।
जिले के लिए गौरव की बात है कि महिलाओं के हाथों की कारीगरी की चमक प्रदेश स्तर पर आयोजित होने वाले इंटरनेशनल ट्रेड शो में दिखेगी। महिलाएं सरकार की योजनाओं का लाभ लें और स्वरोजगार के साथ ही जनपद का नाम रोशन करें। - शौकत अली, उपायुक्त, स्वत:रोजगार
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ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गांव-गांव समूहों का गठन कर महिलाओं को स्वरोजगार के मौके दिए जा रहे हैं। ये कई तरह के उत्पाद तैयार कर रही हैं। इनमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी है। शासन की ओर से समूह की महिलाओं की कारीगरी के प्रदर्शन के लिए राज्य स्तर पर इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जा रहा है। भागीदारी के लिए लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह ललूपुर सुल्तानगंज की महिलाओं को चुना गया है। इनकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी यहां प्रदर्शित होगी। ये महिलाएं 25 से 29 सितंबर तक गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) में होने वाले आयोजन में भाग लेंगी।
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टेडी बियर और जूट के बैग भी होंगे शामिल
आयोजन में हर जनपद से एक-एक समूह को प्रदर्शनी में आमंत्रित किया गया है। जिले से समूह की महिलाएं तीन उत्पादों के साथ पहुंचेंगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी के साथ जूट के बैग और टेडी बियर भी शामिल होंगे। प्रदर्शन के लिए बड़ा मौका मिलने पर चयनित समूह की अध्यक्ष रीना देवी सहित सभी महिला सदस्य उत्साहित नजर आ रही हैं। इनकी ओर से खास तैयारी की गई है।
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जिले में 9971 समूहों का होना है गठन
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इस सत्र में 9971 समूहों के गठन का लक्ष्य है। जिला प्रशासन की ओर से लगातार समूहों के गठन का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में 1700 का गठन किया जा चुका है। इन समूहों के सदस्य अपनी रुचि के अनुसार अलग-अलग व्यवसाय कर आजीविका चला रहे हैं। समूह के गठन के बाद सदस्यों को उत्पादन के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है।
जिले के लिए गौरव की बात है कि महिलाओं के हाथों की कारीगरी की चमक प्रदेश स्तर पर आयोजित होने वाले इंटरनेशनल ट्रेड शो में दिखेगी। महिलाएं सरकार की योजनाओं का लाभ लें और स्वरोजगार के साथ ही जनपद का नाम रोशन करें। - शौकत अली, उपायुक्त, स्वत:रोजगार