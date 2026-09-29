VIDEO: कुएं में गिरा राष्ट्रीय पक्षी मोर... फायर ब्रिगेड कर्मियों ने बचाई जान

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किशनी। थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बसैत के नगला इंदे गांव में तेज आंधी और बारिश के दौरान राष्ट्रीय पक्षी मोर करीब 40 फुट गहरे कुएं में जा गिरा। घायल अवस्था में कुएं में फंसे मोर को ग्रामीण ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

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