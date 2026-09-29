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ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि तीन दिन पहले क्षेत्र में तेज आंधी और बारिश के दौरान मोर नीम के पेड़ पर बैठा था। नीम के पेड़ के नीचे करीब 40 फुट गहरा कुआं था। तेज हवा के कारण मोर कुएं में जा गिरा। इसके बाद वह लगातार बाहर निकलने का प्रयास करता रहा, लेकिन सफल नहीं हो सका।मंगलवार सुबह नगला इंदे निवासी सूबेदार जाटव खेत की ओर गए तो उनकी नजर कुएं में फंसे घायल मोर पर पड़ी। उन्होंने तत्काल 112 पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दरोगा राजेश यादव ने मोर को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन कुएं की गहराई अधिक होने के कारण सफलता नहीं मिली।इसके बाद दरोगा ने फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और सीढ़ी के सहारे करीब 40 फुट गहरे कुएं में उतरकर मोर को सुरक्षित बाहर निकाला। करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद राष्ट्रीय पक्षी को जीवनदान मिल सका।कुएं से बाहर निकलते ही मोर ने अपने पंख फैलाए और खेतों की ओर उड़ गया। मोर को सुरक्षित देखकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और पुलिस तथा फायर ब्रिगेड टीम के प्रयास की सराहना की।