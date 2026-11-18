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मैनपुरी। अंडर-19 एशिया कप 2026 के फाइनल मैच में पाकिस्तान को हराकर बुधवार को मैनपुरी पहुंचे मनल चौहान पर शहरवासियों ने कहा खुलकर प्यार लुटाया। सिंधिया तिराहा से मनल खुली कार में सवार होकर शहर में निकले, तो लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ जिले के लाल का स्वागत किया। जगह-जगह लोगों ने पुष्पवर्षा की और माला पहनाकर मनल का स्वागत किया। संवाद

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