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आगरा के न्यू आगरा थाना क्षेत्र के सुरेश नगर में 120 गज जमीन के विवाद में एक छोटे भाई की उसके बड़े भाई और भतीजे ने मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक की पहचान शाहिद कुरैशी उर्फ गुड्डू पहलवान (49) के रूप में हुई है। आरोप है कि दोनों ने पहले शाहिद को रास्ते में घेरकर उनकी पिटाई की और फिर सड़क पर पड़े एक भारी पत्थर से उनके सिर पर कई वार किए, जिससे उनकी मौत हो गई। इस पूरी वारदात का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

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जानकारी के अनुसार, शाहिद कुरैशी का परिवार में 120 गज जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन शाहिद जमीन विवाद से संबंधित शिकायत दर्ज कराने थाने जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उनके बड़े भाई अफसर और भतीजे ने उन्हें घेर लिया। दोनों ने पहले शाहिद के साथ मारपीट की और फिर पत्थर से सिर पर वार कर दिया। हमले में शाहिद का जबड़ा और आंखें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं, साथ ही उनके दांत भी टूटकर सड़क पर बिखर गए।





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सुबह-सुबह बीच सड़क पर हुई इस निर्मम हत्या से इलाके में दहशत फैल गई। शोर सुनकर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी धमकी देते हुए फरार हो चुके थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल शाहिद को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।





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