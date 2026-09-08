{"_id":"6a9fc40606b91d1ca30109c6","slug":"video-elderly-persons-funeral-postponed-due-to-lpg-leak-waiting-for-tanker-to-be-removed-2026-09-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: एलपीजी रिसाव के चलते बुजुर्ग का अंतिम संस्कार टला, टैंकर हटने का इंतजार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दन्नाहार। आगरा मैनपुरी रोड पर पलटे गैस टैंकर से जहां आसपास के लोग दहशत में है तो वहीं गांव मरहला में हुई मौत के बाद मृतक के शव का अंतिम संस्कार भी नहीं हो पा रहा है। दरअसल गांव में सोमवार शाम को 85 साल के बुजुर्ग राजबहादुर की मौत हुई थी। आज सुबह उनका अंतिम संस्कार होना था लेकिन उनका गांव घटनास्थल से मात्र 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। टैंकर में से लगातार एलपीजी गैस का रिसाव हो रहा है। हवा के बहाव के चलते अंतिम संस्कार के समय आग कहीं गैस के संपर्क में न आ जाए और उससे कोई दुर्घटना ना हो जाए। इसके लिए प्रशासन ने अंतिम संस्कार की मना कर दिया है। जब तक टैंकर की गैस पूरी तरह से नहीं निकल जाएगी और टैंकर नहीं हटा दिया जाएगा तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। इस घटना की वजह से मृतक के परिजन भी काफी परेशान हैं । रिश्तेदार अंतिम संस्कार के लिए गांव में पहुंच चुके हैं। सुबह अंतिम संस्कार होना था लेकिन अभी तक वह टैंकर के हटने के इंतजार में बैठे हुए हैं।

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