Mainpuri News: बेटे को न्याय दिलाने के लिए माता-पिता बैठे भूख हड़लात पर

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले केशव कश्यप के पुत्र वंश कश्यप सुदिति ग्लोबल एकेडमी का छात्र था। 22 नवंबर 2025 को स्कूल परिसर के भीतर ही संदिग्ध परिस्थिति में उसकी मौत हो गई थी। घटना के बाद स्कूल प्रबंधन ने दावा किया था कि वंश की मौत ऊंचाई से गिरने के कारण हुई है। परिजन ने इस दावे को खारिज करते हुए स्कूल प्रबंधन पर हत्या का सीधा आरोप लगाया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी इस मामले में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। वंश की मां ज्योति कश्यप का कहना है कि बेटे को हंसते-खेलते स्कूल भेजा था लेकिन शाम को उसका शव घर आया। महीनों बीत जाने के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पिता का कहना है कि पूरे स्कूल परिसर में जगह-जगह कैमरे लगे हुए हैं। इसके बावजूद जिस जगह से वंश के गिरने की बात कही जा रही है, वहां का फुटेज आज तक नहीं दिखाया गया। उनका कहना है कि न्याय के लिए सभी अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं। उन्हें मजबूर होकर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह ने परिजन से वार्ता कर हड़ताल समाप्त करने के लिए कहा लेकिन परिजन ने मना कर दिया।