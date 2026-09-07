Mainpuri News: जननी सुरक्षा योजना में मैनपुरी प्रदेश में अव्वल

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सीएमओ डॉ. आरसी गुप्ता ने बताया कि इस अवधि में जिले के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में 8522 प्रसव हुए। इनके सापेक्ष 7420 लाभार्थियों के खातों में धनराशि भेजी गई है, जो कि 87.07 प्रतिशत है। मातृ स्वास्थ्य के जिला परामर्शदाता सचिन कुमार ने बताया कि इस प्रदर्शन से मैनपुरी को प्रदेश में प्रथम स्थान मिला है। दूसरे स्थान पर हाथरस रहा, जहां 85.96 फीसदी भुगतान हुआ। सुल्तानपुर 85.56 फीसदी के साथ तीसरे और फिरोजाबाद 85.12 फीसदी के साथ चौथे स्थान पर रहा।सीएमओ ने कहा कि शत-प्रतिशत लाभार्थियों को समय पर लाभ पहुंचाना विभाग की प्राथमिकता है। आशा कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य कर्मियों के समन्वय से संस्थागत प्रसव में लगातार वृद्धि हो रही है। इससे सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा मिल रहा है और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने में सफलता मिल रही है।