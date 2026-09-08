मैनपुरी में बड़ा हादसा: एलपीजी टैंकर पलटा, गैस के रिसाव से मची अफरा-तफरी; रुकवा दिया वृद्ध का अंतिम संस्कार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सूचना मिलते ही क्षेत्रीय पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल अधिकृत कंपनी व फायर ब्रिगेड को सूचित किया। गैस रिसाव से किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका को देखते हुए पुलिस ने आगरा-मैनपुरी रोड पर यातायात पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। घिरोर कस्बा बाईपास और सिंधिया तिराहे पर बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों को रोका जा रहा है। किसी भी वाहन को घटना स्थल की ओर नहीं जाने दिया जा रहा है।इंडियन ऑयल के अधिकारियों के अनुसार, टैंकर के पानी में डूबने से उसका नोजल और मीटर दब गए हैं, जिससे टैंकर में मौजूद गैस की मात्रा का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। लगातार हो रहे गैस रिसाव के कारण जब तक टैंकर से गैस पूरी तरह नहीं निकल जाती, तब तक कोई भी बचाव कार्य संभव नहीं है।यह टैंकर मथुरा रिफाइनरी से 14 टन एलपीजी गैस लेकर नेपाल के लिए जा रहा था। रात करीब 12:30 बजे चालक को झपकी आने के कारण टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया।इस घटना ने केवल स्थानीय लोगों में दहशत ही नहीं फैलाई है, बल्कि गांव मरहला में एक मृतक के अंतिम संस्कार में भी बाधा उत्पन्न कर दी है। गांव में सोमवार शाम को 85 वर्षीय राजबहादुर की मृत्यु हुई थी और उनका अंतिम संस्कार बुधवार सुबह होना था। हालांकि, उनका गांव घटना स्थल से मात्र 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। टैंकर से हो रहे लगातार गैस रिसाव और हवा के बहाव को देखते हुए, प्रशासन ने अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दी है। यह डर है कि आग की चिंगारी से कोई दुर्घटना न हो जाए।