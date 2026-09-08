{"_id":"6a9fadf51218ec9af30de2b5","slug":"video-gas-tanker-overturns-after-driver-dozes-off-road-closed-following-leakage-2026-09-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: चालक को झपकी आने से गैस टैंकर पलटा, लीकेज के बाद सड़क बंद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दन्नाहार। क्षेत्र में सोमवार की रात 1:30 बजे मथुरा रिफाइनरी से गैस लेकर नेपाल जा रहा टैंकर कैप्सूल जिसमें 1000 सिलेंडर कमर्शियल गैस भरी हुई है टैंकर वटरोली मोड के पास चालक को झप्पी आने से सड़क के किनारे बनी खाई में पलट गया सूचना पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड व अन्य कर्मचारियों को रात में ही जानकारी दी वेरी गेटिंग लगाकर दोनों तरफ रात से ही रास्ता बंद कर रोक दी गई है अब वही टैंकर पलटने से कोई चीज टूटने से गैस तेजी से लीकेज हो रही है गैस कंपनी के लोग भी मौके पर पहुंच गए हैं टैंकर पलटने वाली जगह के आसपास 1 किलोमीटर रेंज में किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है।

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