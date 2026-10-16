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VIDEO: मैनपुरी में जब खेत में धान की फसल काटने लगे जिलाधिकारी, देखते रह गए किसान
मैनपुरी के नगला पीपल में जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी धान की क्रॉप कटिंग का औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों के साथ धान के खेत में अपने हाथों से दराती लेकर धान की कटाई की। इसके साथ ही उन्होंने कृषि अधिकारियों को निर्देशित किया की क्रॉप कटिंग के आंकड़े पूरी पारदर्शिता के साथ दर्ज किया जाए, क्योंकि इन्हीं के आधार पर औसत उत्पादन का निर्धारण और फसल बीमा समेत विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलता है।
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