{"_id":"6aba7bb403c5edfb9302f09c","slug":"video-congress-protests-against-chief-election-commissioner-in-mainpuri-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: मैनपुरी में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मैनपुरी में जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने सोमवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में पैदल मार्च निकाला और कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी की। पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपकर निर्वाचन आयुक्त की गिरफ्तारी की मांग की। जिलाध्यक्ष गोपाल कुलश्रेष्ठ ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के भीतर कथित तौर पर अभूतपूर्व मतभेद सामने आए हैं। 10 महीनों में निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के एकतरफा निर्णयों पर कम से कम 14 बार औपचारिक आपत्ति दर्ज की है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि निर्वाचन आयोग जैसी सांविधानिक संस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल गंभीर हैं। निवर्तमान प्रदेश महासचिव प्रकाश प्रधान ने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर देश में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। इस संबंध में पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहले ही सवाल उठा चुके हैं। शहर अध्यक्ष डॉ. नागेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि चुनावी तंत्र का इस्तेमाल सत्तारूढ़ भाजपा को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। इस दौरान रमेशचंद्र वर्मा, विनीता शाक्य, पीसी चतुर्वेदी, अजय दुबे, अनुपम शाक्य, डॉ. नवीन शर्मा, भीमसेन कठेरिया, अरविंद यादव, अमित गुप्ता आदि मौजूद रहे।

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