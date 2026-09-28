मैनपुरी न्यूज: ब्राह्मण समाज के नेता किशन दुबे की गिरफ्तारी पर हंगामा, समर्थकों ने घेरा थाना; लगाया जाम
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Published by: Arun Parashar Updated Mon, 28 Sep 2026 05:34 PM IST
सार
मैनपुरी में ब्राह्मण नेता किशन दुबे की गिरफ्तारी पर समर्थकों ने हंगामा कर दिया। थाने का घेराव करते हुए जाम लगा दिया। माैके पर पुलिस समर्थकों को समझाती रही।
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विस्तार
मैनपुरी में ब्राह्मण समाज के नेता किशन दुबे को एक पुराने मामले में वारंट पर कोतवाली पुलिस ने सुबह 11 बजे गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद ब्राह्मण समाज के साथ ही उनके अन्य समर्थक कोतवाली में डेरा जमाए रहे।
आक्रोशित समर्थकों ने कोतवाली के बाहर आड़ी तिरछी गाड़ियां लगाकर जाम लगाया। करीब 25 मिनट बाद पुलिस के समझाने पर जाम खोला जा सका। समर्थक कोतवाली पर डटे रहे। नेता किशन दुबे की रिहाई की मांग करते रहे।
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आक्रोशित समर्थकों ने कोतवाली के बाहर आड़ी तिरछी गाड़ियां लगाकर जाम लगाया। करीब 25 मिनट बाद पुलिस के समझाने पर जाम खोला जा सका। समर्थक कोतवाली पर डटे रहे। नेता किशन दुबे की रिहाई की मांग करते रहे।
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