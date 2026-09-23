VIDEO: किसानों की समस्याओं को लेकर भाकियू ने किया प्रदर्शन

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मैनपुरी के करहल में भारतीय किसान यूनियन (महात्मा टिकैत) के जिलाध्यक्ष लाल कुमार उर्फ लालू भैया के नेतृत्व में बुधवार को किसानों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद किसानों ने उप जिलाधिकारी को सात सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की। ज्ञापन में गल्ला मंडियों में नगद भुगतान पर होने वाली एक प्रतिशत कटौती बंद कराने, आवारा पशुओं से किसानों और फसलों की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था करने तथा तहसील में किसानों के कार्य बिना रिश्वत के समय से पूरा कराने की मांग की गई। इसके अलावा गोपालपुर मौजे में चकबंदी सर्वे दोबारा कराने और सैकड़ों एकड़ जमीन पर दर्ज कथित फर्जी पट्टों की जांच कर कार्रवाई की मांग उठाई गई। किसानों ने संपूर्ण समाधान दिवस में आने वाली शिकायतों का कथित फर्जी निस्तारण करने और पीड़ितों को आश्वासन देकर गुमराह करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही आलू किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए आलू के उचित मूल्य दिलाने की मांग की। इस मौके पर जिलाध्यक्ष लालू यादव, मलूका देवी, हाकिम सिंह, कमलेश, मुन्नी देवी, फूलन देवी, सीता, तारा देवी, शिवकुमार, लालता प्रसाद समेत तमाम किसान मौजूद रहे।

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