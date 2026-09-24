Mainpuri News: मैनपुरी कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:52 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:52 PM IST
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दसलक्षण पर्व
- सुबह 8 बजे से करहल रोड स्थित उपवन जैन मंदिर में दसलक्षण पर्व का आयोजन।
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स्वास्थ्य शिविर
- सुबह 10 बजे से ब्लॉक सभागार मैनपुरी में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होगा।
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खेल
- दोपहर 3 बजे से हसनपुर स्थित सनातन धर्म इंटर कॉलेज के मैदान पर बेसिक चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन
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काम की बात
एके डिग्री कॉलेज ज्योंती खुड़िया में 25 सितंबर को एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला सेवा योजन अधिकारी शहनवाज आलम ने दी।
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- सुबह 8 बजे से करहल रोड स्थित उपवन जैन मंदिर में दसलक्षण पर्व का आयोजन।
स्वास्थ्य शिविर
- सुबह 10 बजे से ब्लॉक सभागार मैनपुरी में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होगा।
खेल
- दोपहर 3 बजे से हसनपुर स्थित सनातन धर्म इंटर कॉलेज के मैदान पर बेसिक चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन
काम की बात
एके डिग्री कॉलेज ज्योंती खुड़िया में 25 सितंबर को एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला सेवा योजन अधिकारी शहनवाज आलम ने दी।