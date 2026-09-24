Mainpuri News: राजीव गांधी खेल मैदान की 11.28 बीघा भूमि कराई कब्जा मुक्त

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मौजा औडेंन्य मंडल स्थित राजीव गांधी खेल मैदान गाटा संख्या 4872 पर अभिलेखों में अंकित है। इस पर गांव के कुछ दबंग व्यक्तियों ने अवैध कब्जा कर लिया था। जिलाधिकारी के निर्देश पर संयुक्त टीम ने भूमि का सीमांकन किया और फिर अतिक्रमण हटाया। इस कार्रवाई के दौरान उपजिलाधिकारी मैनपुरी श्याम प्रताप सिंह, कानूनगो सदर बृजेश सिंह राठौर, लेखपाल प्रशांत राठौर, अमित वर्मा मौजूद रहे।ईशन नदी किनारे मौजूद अवैध निर्माण को नोटिस जारीईशन नदी के 50 मीटर के दायरे में डूब क्षेत्र के निर्माण को अवैध मानते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम सदर और भोगांव में करीब 80 लोगों को नोटिस जारी किए है। सदर क्षेत्र के 60 और भोगांव के 20 लोग शामिल है। इनको तय समय के अंदर तहसील में अपनी आपत्ति दाखिल करनी होगी। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम की ओर से बिना नक्शा स्वीकृत वाले निर्माण कार्यों पर भी नोटिस जारी किए जाएंगे। जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि ईशन नदी से 50 मीटर के अंदर स्थित निर्माण करने वालों को नोटिस जारी किये जा रहे हैं। इसके अलावा जिले भर में जिन तालाबों पर कब्जे कर लिए गए हैं। उनको भी चिह्नित किया गया है। सभी तहसीलों में टीम का भी गठन कर दिया गया है।