{"_id":"6abaa6dfa3097bcc1c0558bc","slug":"video-a-hundred-year-old-tree-suddenly-came-crashing-down-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: अचानक भरभराकर गिरा सौ साल पुराना पेड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मैनपुरी के बेवर कस्बे के सदर चौराहा हनुमान मठिया के पास लगा सौ साल से भी अधिक पुराना पाकड़ का पेड़ पिछले तीन दिनों हुई बरसात के चलते अचानक सोमवार देर शाम भरभरा कर गिर पड़ा। घटना में खोखा दबने से उसमें बैठे दुकानदार अशोक सक्सेना मामूली रूप से जख्मी हो गए। वहीं बाइक से छिबरामऊ चुंगी की ओर जा रहे करुआमई निवासी कुलभूषण की बाइक पेड़ के नीचे दब गई। उन्होंने किसी तरह बाइक छोड़कर अपने आप को दबने से बचा लिया। स्थानीय लोगों का कहना था कि पाकड़ का पेड़ एक सौ वर्ष से भी अधिक पुराना था। सदर चौराहे के भीड़भाड़ वाले इलाके में हादसा भी हो सकता था लेकिन गनीमत रही की घटना के समय पेड़ के नीचे चपेट में कोई नहीं आया।

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